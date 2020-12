"Dambern" ist das erzgebirgische Wort des Jahres 2020. In der vom Erzgebirgsverein gemeinsam mit der Chemnitzer "Freien Presse" organisierten Abstimmung setzte sich der Begriff gegen neun weitere Finalisten durch. Jeder Vierte habe sein Kreuz bei der Abstimmung hinter diesem Wort gesetzt, so Carmen Krüger, Kulturmanagerin des Erzgebirgsvereins. "Dambern" bedeute, unnütz die Zeit verbringen, sich mal lang machen und nichts tun wollen oder können. "Genau das, was nicht wenige Leute dieser Tage erleben, die wegen Corona zu Hause festsitzen", sagte Krüger. Das Wort passe gut in die Zeit. Neben dem Siegerwort standen Begriffe wie "Hutzn gieh", "gauksen" und "Hiestürzmitz" zur Auswahl.