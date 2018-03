Unter den etwa 140 Teilnehmern der Rallye ist auch ein Team aus dem Erzgebirge. Die drei Männer und drei Frauen sind Mitglieder des Vereins "Miriquidi goes Africa". Sie sind in Dresden mit drei Autos gestartet. Im Gepäck haben die Erzgebirger OP- und Verbandsmaterialien für Krankenhäuser in Gambia. Außerdem unterstützt der Verein in dem westafrikanischen Land eine Geburtenstation, finanziert die Weiterbildung von Lehrern und organisiert Projekte, um die Menschen vor Ort mit Trinkwasser zu versorgen.

Zwangspause am Straßenrand. Einige der Fahrzeuge haben Probleme mit den afrikanische Straßen und der Hitze. Bildrechte: Breitengrad e.V. Dresden "Wir nehmen als Verein schon das zweite Mal an der Rallye teil", sagt Rico Malz, der Vorsitzende von "Miriquidi goes Africa", den MDR SACHSEN am Handy erreicht. Derzeit stehen Malz und seine Mitstreiter im Niemandsland zwischen Marokko und Mauretanien und warten auf die Grenzabfertigung. "Das dauert erfahrungsgemäß einige Stunden", sagt er entspannt. Das einzige Problem sei das Wetter. "Hier haben wir gerade Temperaturen von 35 bis 40 Grad. Und es gibt weit und breit kein schattiges Plätzchen."

Totalausfall beim Team Miriquidi

Sechs Erzgebirger am Atlantikstrand: Karl, Gisela, Stephanie, Janine, Rico und Marcus (v.l.) Bildrechte: Breitengrad e.V. Dresden Ein weitaus größeres Problem für die Erzgebirger ist der Totalschaden eines ihrer Fahrzeuge. "Wir hatten einen Motorschaden an unserem T4. Nach mehreren Versuchen ihn zu reparieren haben wir es aufgegeben. Jetzt haben wir alles umgeladen und fahren mit zwei Autos weiter". Schade sei nur, dass sie jetzt ein Auto weniger zum Versteigern hätten. "Aber Hauptsache wir kommen alle wohlbehalten in Banjul an", so Malz.

Teilnehmer organisieren Hilfsprojekte

Höhepunkt der fast dreiwöchigen Strapazen wird nach der Ankunft in Banjul die Versteigerung der insgesamt etwa 70 Autos in einem Stadion sein.

Auch das Miriquidi-Team blieb von Pannen nicht verschont. Die Reise geht nun ohne den blauen Transporter weiter. Bildrechte: Breitengrad e.V. Dresden Das Geld aus der Versteigerung ist für Hilfsprojekte vor Ort bestimmt. "Danach geht es aber nicht gleich nach Hause", erklärt Malz. "Wir werden uns anschauen, wie der Stand bei unseren aktuellen Hilfsprojekte ist." Denn da müsse man hinterher sein, sonst verlaufe viel im Sand. Außerdem wollen die Erzgebirger beraten, wo noch effektiver geholfen werden kann und ob vielleicht neue Initiativen ins Leben gerufen werden können.

