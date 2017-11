Der Leidensdruck in den Erzgebirgsgemeinden ist hoch: 21 parteiunabhängige Bürgermeister aus dem Erzgebirgskreis sind am Donnerstag mit einem Positionspapier an die Öffentlichkeit gegangen. In acht Punkten werfen sie der Landesregierung schwerwiegende Versäumnisse bei der Behandlung der Kommunen im ländlichen Raum vor. Im Erzgebirge übernehmen - nach jahrelanger CDU-Dominanz - immer öfter parteiunabhängige Bürgermeister das Zepter. Parteilose Rathauschefs regieren große Erzgebirgsstädte wie Stollberg, Marienberg, Annaberg-Buchholz oder Schneeberg aber auch kleine Kommunen wie Schlettau oder Crottendorf. 16 von ihnen haben sich im Ratssaal des Annaberger Rathauses eingefunden, um ihre Kritik an der Landesregierung zu erläutern. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

"Die Kommunen saufen ab!"

Annabergs Oberbürgermeister Rolf Schmidt stellte das Positionspapier vor. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel "Wir haben immer größere Probleme, unsere Kommunen finanziell am Leben zu erhalten. Und zum anderen merken wir, dass unsere Stimme gar nicht mehr ernst genommen wird", sagt Rolf Schmidt, Bürgermeister von Annaberg-Buchholz.



Die Landesregierung betreibe eine Politik, die mit der Basis nichts mehr zu tun habe und die Realität nicht zur Kenntnis nehme. "Die Kommunen saufen ab!", fasst das Stadtoberhaupt die Lage drastisch zusammen. Durch die Entscheidungen in Dresden werde es immer schwerer, die Finanzausstattung der Stadt sicherzustellen, so Schmidt. Das fange bei den Feuerwehren an und höre bei der Kinderbetreuung auf.

Mitsprache unerwünscht

In dem Positionspapier zählen die Verfasser etliche Punkte auf, bei denen es ihrer Meinung nach in der sächsischen Landespolitik derzeit schiefläuft. "Eine Politik, die nach unserer Einschätzung immer mehr an den Bedürfnissen und Anforderungen der kreisangehörigen Kommunen, vor allem im ländlichen Raum, vorbeigeht." Entscheidungen der Landesregierung würden ohne Absprache mit den Betroffenen getroffen. "Ist eine Mitsprache der Basis überhaupt noch erwünscht?", fragen die erzgebirgischen Kommunalpolitiker in dem Papier.

"Kopflose Sparpolitik"

Es sei politisch nicht glaubwürdig, den Menschen in Zeiten von Rekordsteuereinnahmen gleichzeitig Mehrbelastungen, Leistungskürzungen und einen immer geringer werdenden Gestaltungsspielraum zuzumuten. Die Landesregierung in Dresden ist laut dem Positionspapier einzig auf Schuldenabbau und Einsparung fokussiert und vernachlässigt dabei wichtige Politikbereiche wie Bildung, Sicherheit oder die Finanzausstattung der Kommunen. "Es fällt immer schwerer Pflichtaufgaben wahrzunehmen", sagte Schlemas Bürgermeister Jens Müller.

Ich kann und will diese unsinnige Sparpolitik nicht mehr vor meinen Bürgern verteidigen. André Heinrich Oberbürgermeister von Marienberg

Das finanzielle Leben der Kommunen wird nach Ansicht der Basispolitiker immer mehr durch unsinnige, zeit- und personalaufwendige Vorschriften erschwert. Als Beispiele nennen die Bürgermeister die neu eingeführte doppelte Buchführung, das sogenannte Doppik.

Der Finanzminister verlangt von den Kommunen eine Buchführung, die er selbst in seinem Haus nicht praktiziert. Thomas Kunzmann Bürgermeister Lauter-Bernsbach

Die Einführung sei eine "politische Fehlentscheidung" gewesen und trotz massiver und fachlicher Gegenargumente durchgesetzt worden. Die doppelte Buchführung erfordere mehr Personal und Zeit und blockiere die Verwaltung ohne erkennbaren Sinn. Dabei sei es doch bemerkenswert, dass der Freistaat selbst sich nicht dieser doppelten Buchführung unterwerfe.

Gruppenfoto mit Unzufriedenen. Die Initiatoren hoffen auf weitere Unterstützer. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Förderpolitik dringend überdenken

Auch die in Dresden favorisierte "Leuchtturmpolitik", also die Förderung vor allem der Großstädte, behindere die wirtschaftliche Entwicklung auf dem Land. Diese Politik zieht Fachkräfte vom Land weg in die Städte und verhindert damit die wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Bereich. Zudem dürften Forschung und höhere Bildung nicht nur in urbane Zentren verlagert werden, sie seien auch wichtig für die Entwicklung des ländlichen Raums. Heftig kritisierten die Bürgermeister auch die gängige Förderpraxis.

Das Positionspapier mit Forderungen an die Landesregierung haben bisher 21 Bürgermeister unterzeichnet. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Gewöhnliche kommunale Investitionen müssten aufwendig beantragt werden und würden danach zeitaufwendig von drei verschiedenen Behörden geprüft und dann - eventuell - genehmigt. Das führe dazu, dass viele Unternehmen keine kommunalen Aufträge mehr annehmen. "Ein solcher Antrag ist für den Bau einer recht kurzen Straße nötig", sagt Schmidt und hält einen dicken Aktenordner in die Höhe. Dieser Antrag werde dann von vier unabhängigen Instanzen geprüft. Das sei schon fast eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Verwaltung.

Selbstverschuldete Bildungs- und Sicherheitsprobleme

Auch bei Ausbildung und Sicherheit klemmt laut Positionspapier die Säge. Die Landespolitik habe sehenden Auges die Probleme Lehrermangel und Personalmangel bei der Polizei herbeigeführt. Das sei eine "folgenschwere Fehlentscheidung" gewesen. Seiteneinsteiger als Lehrer und die Reduzierung der Lehrerausbildung würden das Problem weiter verschärfen. Im ländlichen Raum müsse man nicht selten eine Stunde warten bis Beamte vor Ort seien. Hier könne von Bürgernähe nicht mehr gesprochen werden. "Welche Auswirkungen es hat, wenn die Bürger das Gefühl haben, nicht mehr vom Staat geschützt werden zu können, ist vermutlich jedem bewusst", so das Papier. Weitere Kritikpunkte betreffen die mangelnde Einbeziehung bei kommunalen Gesetzen, die Versäumnisse in der Verkehrsinfrastruktur oder die sich ständig verschärfenden Bauvorschriften.

Wahlergebnisse sollten alarmieren

Und zum Schluss haben die Verfasser auch noch einen Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung sächsischer CDU: "Wohin dieser Weg des fehlenden Gedankenaustauschs führt, zeigten leider die aktuellen Wahlergebnisse." Es werde Zeit, dass die Landespolitik diese Warnsignale ernst nehme.

"Wir wollen mit diesem Positionspapier dafür sorgen, dass endlich der Dialog angestoßen wird und die Probleme der kommunalen Ebene gehört und angegangen werden", sagt Schmidt. Dazu hätten die Bürgermeister heute einen ersten Schritt getan. Jetzt sei die Landespolitik am Zug.