Zwei Modelle der FCKW-freien Kühlschränke aus Niederschmiedeberg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zwar verbot die Treuhandanstalt in einem eilig abgeschickten Fax den Erzgebirgern, den neuen Kühlschrank der Öffentlichkeit vorzustellen. "Aber der Termin war raus und wir haben es nicht geschafft, einen Tag vorher allen abzusagen", schmunzelt Schlottig. Also kam es zum Show-Down in Schmiedeberg. Der Treuhand-Manager kam eilig mit einem Hubschrauber aus Berlin eingeflogen, um die Pressekonferenz doch noch zu verhindern. Doch daraus wurde nichts. Den geladenen Journalisten wurde die Neuheit vorgestellt und nach zwei Stunden knickte Treuhand-Abwickler Tränkner ein.