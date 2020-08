Feuerwehr und Rettungskräfte in der Region Chemnitz sind am Freitag im Dauereinsatz. In Schneeberg brannte am Nachmittag ein Feld an der B93. Wegen der Löscharbeiten und starker Rauchentwicklung musste die Bundesstraße zwischen Schneeberg und Weißbach voll gesperrt werden. Der Einsatz ist zur Stunde noch im Gange. Feuerwehren aus dem Erzgebirge halfen zudem beim Löschen von Wohnhausbränden auf tschechischer Seite am Grenzübergang Bärenstein.