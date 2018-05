In seiner Festrede bezeichnete Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer die westsächsische Stadt als Lokomotive für die ganze Region. Zwickaus Oberbürgermeisterin Pia Findeiß ließ auch die dunklen Seiten der 900-jährigen Geschichte nicht unerwähnt. So blicke Zwickau derzeit nach München zum Prozess gegen die Rechtsterroristen des NSU, die lange Zeit in der Stadt gelebt hätten. Michael Kretschmer sagte in seiner frei gehaltenen Festrede, es müsse darum gekämpft werden, dass die Demokratie lebendig bleibt.



Findeiß selbst sah sich in der jüngsten Vergangenheit Bedrohungen aus dem rechten Lager ausgesetzt. Ende März wurde ein 41-Jähriger zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er die Enkeltochter der Oberbürgermeisterin unerlaubt filmte. In der Folge war zudem bekannt geworden, in welchen Kindergarten das Mädchen geht.