Knapp 40 Feuerwehrleute aus ganz Südsachsen haben am Sonnabend den Sachsenring getestet. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Ein wenig mulmig ist es Thomas Schmidt und André Müller schon. Die beiden Erzgebirger sitzen im Fahrerhaus ihres Drehleiterfahrzeuges. "Es kann losgehen! Und dran denken, bei den blauen Hütchen eine Vollbremsung!", knarzt es aus dem Funkgerät. Schmidt, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr in Ehrenfriedersdorf, gibt Gas und steuert mit exakt 50 km/h die Teststrecke entlang. Dann steigt er in die Eisen. Die Mitfahrer krallen sich an ihre Haltegriffe und Sekunden später steht das tonnenschwere Einsatzfahrzeug. "Wahnsinn", sagt Wehrleiter Schmidt. Und auch Beifahrer Müller ist beeindruckt. Etwa eine Fahrzeuglänge beträgt der Bremsweg - viel weniger als die Männer zuvor geschätzt hatten.