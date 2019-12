Der Hasenbraten fehlte am 2. Weihnachtsfeiertag bei einer Familie auf dem Festtagstisch in Zwickau. Unbekannte hatten den Bräter samt Inhalt vom Balkon gestohlen (Symbolfoto).

Der Hasenbraten fehlte am 2. Weihnachtsfeiertag bei einer Familie auf dem Festtagstisch in Zwickau. Unbekannte hatten den Bräter samt Inhalt vom Balkon gestohlen (Symbolfoto). Bildrechte: dpa

Diebe haben in der Nacht zum 2. Weihnachtsfeiertag einen Festtagsbraten vom Balkon gestohlen, informierte die Polizei Zwickau. Eine 49 Jahre alte Frau hatten den Hasenbraten über Nacht hinausgestellt. Die Polizei beschreibt den Diebstahl so: "Die Unbekannten kletterten im Thorezweg auf den Balkon der Erdgeschosswohnung und stahlen einen Hasenbraten samt Bratgefäß. Der materielle Schaden wird mit 30 Euro angegeben."

Noch größer muss der Schreck bei einer Familie in Schneeberg gewesen sein, der Einbrecher die Weihnachtsgeschenke aus dem Auto stahlen. In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember brachen Unbekannte einen VW-Transporter auf der Hartensteiner Straße auf. "Auf dem Rücksitz befand sich eine Box mit Geschenken, auf die es die Täter vermutlich abgesehen hatten", teilte die Polizei Chemnitz mit. Die gestohlenen Geschenke hatten einen Wert von rund 500 Euro. Der Sachschaden am Auto wurde mit 800 Euro angegeben.