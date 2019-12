Der Stadtrat in Frankenberg hat in einer Sondersitzung grünes Licht für die Ansiedlung eines Amazon-Verteilzentrums im Ortsteil Dittersbach zugestimmt und dafür Auflagen gelockert. Der stellvertretende Bürgermeister Andreas Schramm sagte MDR SACHSEN, das Gremium habe fünf Anträge auf Befreiung beschlossen. Zum einen gehe es um die Erhöhung der Dezibel-Werte für die Anwohner im geringfügigen Umfang. "Die Mehrbelastung ist, so denke ich, vertretbar." Weitere Punkte seien zum Beispiel die Fassadenbegrünung, die nicht gemacht werden müsse, und die Baufeldgrenzenüberschreitung für die Lärmschutzwand. Anwohner sehen das Vorhaben kritisch. Sie fürchten vor allem eine wachsende Lärmbelästigung.