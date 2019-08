Der Logistik-Konzern Amazon will in Frankenberg ein Paket-Verteilzentrum errichten. Wie Bürgermeister Firmenich MDR SACHSEN bestätigte, soll im Ortsteil Dittersbach dafür ein Tochterunternehmen mit 150 Mitarbeitern gegründet werden. Die Stadträte hatten am Mittwoch dem Verkauf von zwei kommunalen Grundstücken mehrheitlich zugestimmt. Amazon plant den Betrieb am Standort noch vor dem Weihnachtsgeschäft 2020 aufnehmen zu können.