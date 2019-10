„Ausgetrickst!" So heißt die neue Ausstellung auf Schloss Augustusburg, die am 5. Oktober eröffnet wird. Die Ausstellungsmacher haben alle Register der optischen Täuschungen gezogen, um die Besucher auf eine Irrfahrt durch die eigene Wahrnehmung mitzunehmen. Die Zeitreise durch die optischen Illusionen beginnt mit alten Kaleidoskopen und führt über Spiegelwelten, ein schiefes Zimmer zu einem magischen Schwarzlichtraum mit 3D-Beleuchtung. Mit Hilfe moderner Techniken wie Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) können die Besucher die wahrgenommene Welt erweitern oder in eine gänzlich künstliche eintauchen.

In „Ritchie‘s Plank Experience“ können ganz Mutige hoch über den Dächern von New York auf einem schmalen Brett balancieren - unter ihnen die Straßenschluchten des Big Apple . Die computergenerierte Stadtlandschaft wird dabei mit Hilfe einer VR-Brille wahrgenommen. Auch wenn man weiß, dass man einer Illusion aufsitzt - einen Fehltritt in die vermeintliche Tiefe will sich hier niemand erlauben.