Beim Zusammenstoß zweier Motorräder ist am Sonnabendnachmittag ein Mensch gestorben. Der Unfall ereignete sich nach Reporterangaben auf der S201 zwischen Mittweida und Rossau. Offenbar wollte ein Motorrad nach links in einen Feldweg abbiegen, während der Fahrer der zweiten Maschine zum Überholen ansetzte und das andere Bike erfasste. Der Fahrer der überholenden Maschine wurde den Angaben zufolge schwer verletzt, der andere Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle.



Im Einsatz waren neben der Polizei zwei Rettungshubschrauber, drei Notärzte sowie das Technische Hilfswerk aus Döbeln, das die Unfallstelle ausleuchtete. Die Staatsstraße war für Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis in die Abendstunden voll gesperrt.