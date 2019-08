In Frankenberg ist es in der Nacht zu einem Brand in einem Heim für betreutes Wohnen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, brach kurz nach Mitternacht in einer Wohnung in der dritten Etage ein Feuer aus. Das Gebäude wurde evakuiert. Die 80 Jahre alte Mieterin der Brandwohnung musste ins Krankenhaus gebracht werden, 17 weitere Bewohner des Hauses kamen in Ausweichquartieren unter. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, muss noch ermittelt werden.