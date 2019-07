In Oederan hat es am Montag in einem Heim für betreutes Wohnen gebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, rückten mehrere Feuerwehren an und konnten den Brand zügig löschen. Alle Bewohner des Heims konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Zwei Wohnungen können vorübergehend nicht mehr genutzt werden.