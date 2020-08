Ein brennender Autotransporter auf der A4 beschäftigt seit Stunden Feuerwehr und Rettungskräfte. Wie die Polizei am Montagamorgen mitteilte, war der Richtung Dresden fahrende Sattelzug kurz nach Mitternacht unweit der Anschlussstelle Berbersdorf havariert. Der 36 Jahre alte Fahrer hatte einen Reifenschaden bemerkt und hielt am Seitenstreifen an. Kurz darauf fing der Reifen Feuer, die Flammen griffen auf das Fahrzeug über. Der Lkw sowie acht geladene Gebrauchtwagen wurden zerstört. Es entstand Sachschaden von rund 100.000 Euro.



Die A4 war kurzzeitig voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern an. Der Verkehrswarndienst der Polizei meldet zwischen Berbersdorf und Siebenlehn noch immer Behinderungen. Es ist nur ein Fahrstreifen frei. Empfohlene Umleitung: Richtung Dresden über Marbach, Nossen, B175, B101, Deutschenbora, Tanneberg, Limbach und Wilsdruff.