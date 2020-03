Bürgermeister Dirk Neubauer nutzt die Möglichkeiten des Internets schon lange, um mit seinen Augustusburgern in Kontakt zu treten. In Zeiten der Ausgangsbeschränkung ist dieser Weg der Kommunikation wichtiger denn je.

Um die Dinge zu vereinfachen, kam ihm die Idee, eine bereits bestehende Lernsoftware anders zu nutzen. Anfang der Woche hat die Stadt eine neue App freigeschaltet. Sie soll einerseits informieren, andererseits aber auch den Austausch der Bürger untereinander ermöglichen. Der Vorteil sei, dass der registrierte Nutzer nach seinen voreingestellten Interessen eine Benachrichtigungs-E-Mail über neue Inhalte bekomme. "Das heißt, wir ersparen uns dieses 'Achtung, Achtung guckt auf die Webseite, es ist was Neues passiert', wozu man Netzwerke braucht, wo viele nicht sind und es unheimlich schwer ist, wirklich alle zu erwischen", so Neubauer.

Im Supermarkt selbst ist die steigende Nachfrage deutlich zu spüren. An einem Tag packen die Mitarbeiter mehr als doppelt so viele Einkaufstüten wie sonst in einer Woche. "Wir bitten alle Kunden, nur Waren des täglichen Bedarfs zu bestellen, was die Lebensmittel angeht", erzählt die Supermarktangestellte Claudia Gabriel. "Wir bitten die Kunden auch, vielleicht das eine oder andere Mal auf eine andere Marke auszuweichen." Das würde es für die Mitarbeiter und Fahrer einfacher machen.