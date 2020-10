Konzert im Livestream Campusfestival Mittweida findet digital statt

Eine große Bühne auf dem Campusgelände in Mittweida. Stände mit Essen und Getränken. Feiernde Studenten, während auf der Bühne Bands alles geben. So sieht das Campusfestival Mittweida normalerweise aus. Doch in diesem Jahr ist coronabedingt alles anders.