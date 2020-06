Am Regenbogen-Gymnasium in Augustusburg sind 13 weitere Corona-Fälle nachgewiesen worden. Das teilte der Landkreis Mittelsachsen am Mittwoch mit. Nachdem eine Lehrerin positiv auf das Coronavirus getestet worden war, hatte das Gesundheitsamt am Dienstag und Mittwoch die 5., 7. und 9. Klassen komplett getestet. Diese 75 Schüler hatten direkten Kontakt mit der Lehrerin.