Die Ergebnisse der am Freitag in Augustusburg durchgeführten Tests liegen vor. Demnach gibt es sieben neue positive Fälle, teilte das Landratsamt Mittelsachsen am Sonnabend mit. Zudem hat ein Hausarzt eine weitere Person getestet. Mit den bereits bis Freitag erkannten Infektionsfällen erhöht sich damit die Zahl der Betroffenen auf 33.



Die positiv getesteten Personen wurden bereits informiert. Im nächsten Schritt folge die Ermittlung weiterer Kontaktpersonen und gegebenenfalls weiterer Abstriche, teilte das Landratsamt mit. Bürgermeister Dirk Neubauer äußerte sich MDR SACHSEN gegenüber besorgt: Bei drei der neu getesteten Fälle handele es sich um Mitglieder aus Familien, die in Augustusburg besonders aktiv und vernetzt seien. Es müsse jetzt aktiv versucht werden, alle Kontakte zu ermitteln.