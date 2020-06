Nach dem Corona-Ausbruch am Regenbogen-Gymnasium in Augustusburg sind die Tests am Freitag auf ein Pflegeheim im Ort ausgeweitet worden. Laut Landratsamt Mittelsachsen handelt es sich jedoch um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es gebe keine Anzeichen in der Einrichtung, betonte Amtsärztin Annelie Jordan. Am Montag sollen zudem das Personal und die Bewohner in einem weiteren Pflegeheim untersucht werden.