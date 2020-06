22.06.2020 | 13:33 Uhr Vierte Einrichtung in Mittelsachsen: Corona-Fall am Gymnasium in Flöha

Nach den festgestellten Corona-Fällen in Schulen in Augustusburg und Penig sowie einem Hort in Roßwein ist jetzt eine vierte Schule im Landkreis Mittelsachsen betroffen.