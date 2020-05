Seit bekannt ist, dass Friseure wieder öffnen dürfen, steht das Telefon bei "Friseur Kristina" in Mittweida nicht mehr still. "Die Kunden haben es sehr vermisst, zum Friseur zu gehen", erzählt die Inhaberin Kristina Albrecht.

Am ersten Tag der Öffnung bleibt ihr kaum ein Moment zum Durchatmen. Die Termine sind streng durchgetaktet, da kein Kunde im Wartebereich des Ladens sitzen darf. Jeder Kunde muss eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und sich an der Tür die Hände desinfizieren. "Die Kunden akzeptieren die Maßnahmen", so Albrecht.