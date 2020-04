Es herrscht reger Betrieb am Mittwochvormittag in der Ausgabestelle der Mittweidaer Tafel. Ausgestattet mit Mundschutz und Handschuhen sortieren die Mitarbeiter die Spenden und bereiten sie für die Ausgabe vor.

"Wir haben genügend Lebensmittel vorrätig", sagt Anne Katrin Koch, Geschäftsführerin des Trägervereins "Netz-Werk". Zu diesem "Netz-Werk" gehört auch die Tafel in Mittweida. Sie ist weiterhin offen und kann immer noch Lebensmittel an Bedürftige ausgeben. Das Essen und die Getränke kommen aus Supermärkten der Region und von Tafeln, die wegen der Coronavirus-Krise schließen mussten .

Ab sofort können sich auch von Kurzarbeit Betroffene an die Tafel wenden. "Wir wollen da ganz unbürokratische Hilfe leisten", erzählt Koch. Mittelsachsen sei ein Niedriglohngebiet. "Und wenn jemand Mindestlohn verdient, kann man sich ausrechnen, was bei Kurzarbeit dann noch übrig bleibt."

Eine Prüfung der Berechtigung fände nicht statt. "Wenn ein Mensch in Not sich an die Tafel wendet, gehe ich davon aus, dass er auch wirklich in Not ist", sagt die Geschäftsführerin. Die Hemmschwelle zur Tafel zu gehen, sei für die Menschen sehr hoch.