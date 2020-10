Warten auf das Gesundheitsamt: Erfahrungen in der Corona-Quarantäne

Es ist Mittwoch. Kurz vor 15 Uhr klingelt mein Handy und eine Bekannte ruft an. Nach kurzer Begrüßung fällt am anderen Ende ein Satz, den man nicht hören möchte: "Mein Corona-Test war positiv und ich habe euch als Kontaktpersonen angegeben." Sofort fängt mein Hirn an zu rattern: Wann haben wir uns gesehen? Wie nah waren wir uns? Es ist fünf Tage her und das Treffen fand draußen statt - im Freien. Engen Kontakt hatten wir nicht, aber wir haben uns ohne Maske getroffen und ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir die ganze Zeit Abstand gehalten haben. Mein Freund und ich sind uns sofort einig: Wir bleiben in Quarantäne. Symptome haben wir bislang nicht.