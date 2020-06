In Flöha und Augustusburg gelten weiterhin Einschränkungen für die Kitas. Bildrechte: dpa

In Mittelsachsen wollen die Städte Flöha und Augustusburg am eingeschränkten Regelbetrieb in ihren Kindertagesstätten festhalten. Trotz der ab Montag geltenden gelockerten Corona-Beschränkungen des Freistaates sei man hier vorsichtig, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Flöha. Dies sei angesichts der fragilen Infektionsentwicklung angebracht.

In Flöha sollen die Kita-Kinder noch bis zum Beginn der Sommerferien am 20. Juli strikt getrennt und die Betreuungszeiten eingeschränkt bleiben. Der Bürgermeister von Flöha, Volker Holuscha, erklärte dazu, die Stadt sehe sich gegenüber der Gesundheit der Kinder und der Beschäftigten in der Verantwortung, das Infektionsrisiko in den Einrichtungen weiterhin so gering wie möglich zu halten. Damit gelten für alle Kindertageseinrichtungen in Flöha die Festlegungen vom 18. Mai 2020 uneingeschränkt weiter. Die Öffnungszeiten der Einrichtungen werden auf die Zeit von 6:30 Uhr bis 15:30 Uhr beschränkt.

Augustusburg verlängert Kita-Beschränkungen bis Mitte Juli