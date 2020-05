Very High Readiness Joint Task Force Deutschland war bereits an der Aufstellung der Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) maßgeblich beteiligt. Der Verband ist Teil des Readiness Action Plans des Bündnisses für eine erhöhte Einsatzbereitschaft. Der Beschluss dazu wurde 2014 beim NATONorth Atlantic Treaty Organization-Gipfeltreffen in Wales verabschiedet. Die Anforderung an die Truppe: innerhalb von 48 bis 72 Stunden einsatzbereit an jedem Ort zu sein, wo die Soldaten benötigt werden.



Bundesverteidigungsministerium