In Falkenau sollen Bürger künftig ihre Bankgeschäfte im Dorfladen erledigen. Hintergrund ist die Schließung von insgesamt 16 Filialen der Sparkasse Mittelsachsen zum 31. Dezember 2019. Auch Falkenau, ein Ortsteil von Flöha, ist betroffen. Nach der Sparkassenschließung im Ort ist im Dorfladen ein Dienstleistungspunkt entstanden.

Gemeinsam mit der Sparkasse Mittelsachsen und der Stadtverwaltung Flöha ist diese Lösung erarbeitet worden. "Die Sparkasse ist auf uns zugekommen", so Walther. Vor allem von der älteren Bevölkerung gebe es positive Rückmeldungen im Dorfladen. "Ich finde es gut, weil wir sonst jedes Mal nach Flöha müssten", sagt eine ältere Kundin. Von der Schließung der Sparkassenfiliale ist sie sehr enttäuscht. "Man kann sich keine Auskunft mehr holen. Es fällt ja immer mal etwas an, das man gerne wissen möchte", sagt sie. Eine telefonische Auskunft wäre für sie nicht das gleiche.

Einige Kunden sind noch skeptisch gegenüber der neuen Möglichkeit, Geld an der Kasse des Dorfladens abzuheben. "Ich persönlich finde, dass es am Automaten anonymer war", sagt eine Kundin. "Ich glaube, es ist ein sehr komisches Gefühl, wenn man dann hier an die Kasse gehen muss." Sie werde wahrscheinlich zukünftig ihr Geld woanders abheben.