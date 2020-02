Die beiden Wagen der Augustusburger Drahtseilbahn kehren zurück. Wie der Verkehrsverbund Mittelsachsen als Betreiber mitteilte, sollen am Donnerstag die sanierten Wagen mit Kran wieder auf die Schiene gesetzt werden. Die Jungfernfahrt der neuen alten Dame ist für den 21. März geplant. Die Sanierung kostete rund zwei Millionen Euro.



Die Wagen wurden seit September in Mecklenburg-Vorpommern und in der Schweiz mordernisiert. Die Drahtseilbahn Augustusburg wurde 1911 in Betrieb genommen. Pro Jahr befördert sie rund 100.000 Menschen zwischen Erdmanndorf, wo Anschluss an die Eisenbahn besteht, und der Stadt Augustusburg. Die Fahrzeit für die 1,2 Kilometer lange Strecke beträgt acht Minuten. Dabei wird ein Höhenunterschied von knapp 170 Metern überwunden.