Pfad der Erinnerung in Gedenkstätte KZ Sachsenburg eröffnet

Mit einer kleinen Ansprache wurde am Sonntagmittag auf dem Gelände des ehemaligen KZ Sachsenburg bei Frankenberg ein "Pfad der Erinnerung" als erster Teil einer geplanten Gedenkstätte eröffnet. Auf dem Gelände der ehemaligen Fabrik, in der bereits 1933 ein KZ eingerichtet wurde, erinnern in Zukunft Schrifttafeln an erhaltene Gebäude und Räume. Besucher können sich bei einem Rundgang nun anhand von einordnenden Texten, Bildern und Zeitzeugenberichten über das KZ Sachsenburg informieren. Die Erklärtafeln bilden den Auftakt für eine geplante Gedenkstätte. Insgesamt sollen zwanzig Tafeln aufgestellt werden. Die Stiftung Sächsische Gedenkstätten hat für das Projekt 135.000 Euro aus Fördermitteln bereitgestellt.

Angehörige von Lagerinsassen suchen nach Antworten

Da heute vieles über die frühen Konzentrationslager in Vergessenheit geraten ist, bemüht sich der Verein "Geschichtswerkstatt Sachsenburg" mit seiner Vorsitzenden Anja Schüller auch um das Zusammentragen von Informationen. Seit zehn Jahren setzt sie sich für die Gedenkstätte ein, veranstaltete Workshops und erstellte ein Konzept für die Gedenkstätte. "Es ist gut, dass die Tafeln jetzt da sind. Doch sie sind nur ein kleiner Teil des Gesamtkonzepts. Sie reichen natürlich nicht aus für diesen Gedenkort."

Heinz Meier, dessen Großvater in Sachsenburg inhaftiert war, erhielt am Sonntag weitere Informationen vom Verein. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich Am Sonntag erhielt Heinz Meier, dessen Großvater in Sachsenburg inhaftiert war, von der Vereinschefin fehlende Unterlagen für seine eigenen Nachforschungen. "Mein Großvater war in insgesamt fünf Konzentrationslagern interniert und hat die Befreieung in Buchenwald erlebt. Das KZ Sachsenburg war nach Schloss Osterstein in Zwickau und Dresden seine dritte Station."

Die Nazis hätten ihn eingesperrt, weil er einerseits Zeuge Jehovas gewesen sei, andererseits die Kriegsvorbereitungen kritisiert und sich geweigert habe, den Hitlergruß zu zeigen. Und so seien aus acht Monaten Lagerhaft mehr als neuneinhalb Jahre KZ geworden. "Diesen Leidensweg meines Großvaters will ich jetzt weiter aufarbeiten und all die Dinge zu Papier bringen."

KZ Sachsenburg: besondere Bedeutung für die sächsische NS-Geschichte

Das KZ Sachsenburg wurde im April 1933 in einer damaligen Spinnerei eingerichtet und existierte bis Juli 1937. Das zuständige sächsische Ministerium für Wissenschaft und Kunst befürwortet wegen der historischen Bedeutung des Ortes ausdrücklich eine Gedenkstätte an diesem Ort. "Das KZ Sachsenburg, das erste sogenannte Schutzhaftlager in Sachsen, ist ein Ort, an dem Menschen nicht nur aus Deutschland interniert, gefoltert und getötet wurden. Hier wurden die Henker des Naziregimes für die KZs ausgebildet. Daran sollte unbedingt in einer Gedenkstätte erinnert werden", sagte Ministerin Eva-Maria Stange. Zwanzig solcher Tafeln sollen noch in diesem Jahr auf dem Gelände des ehemaligen KZ aufgestellt werden. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Stein des Anstoßes: Die ehemalige Kommandantenvilla

An dem verfallenden Gebäude auf dem Gelände scheiden sich derzeit die Geister. Frankenberg als Besitzer der ehemaligen Kommandantenvilla will den sofortigen Abriss und verweist auf einen entsprechenden Stadtratsbeschluss. Eine Expertenkommission der Staatsministerin für Kultur und Medien war jedoch in einem Gutachten zu dem Schluss gekommen, dass das Gebäude unbedingt erhalten werden muss, um Fördermittel des Bundes für die Gedenkstätte erhalten zu können. Die Geschichtswerkstatt, deren Vereinsvorsitzende Anja Schüller das Gedenkstättenkonzept erarbeitet hat, will trotz der derzeit verhärteten Fronten zwischen Stadt und Verein künftige Gespräche nicht ausschließen. "Wir werden an unserer Vereinsarbeit festhalten und sind gegenüber dem Ministerium, der Stiftung Sächsische Gedenkstätten und der Stadt Frankenberg gesprächsbereit", sagt Anna Schüller. Der ehemaligen Kommandantenvilla des Konzentrationslagers Sachsenburg droht der Abriss. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Quelle: MDR/tfr/dpa