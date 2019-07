Zwischen Dittersdorf und Gersdorf in Mittelsachsen ist am Mittwochmittag ein Feld in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich um eine 2.000 Quadratmeter große Fläche. Der darauf angebaute Weizen sei noch nicht abgeerntet gewesen. Zur Brandbekämpfung waren elf Fahrzeuge von drei Wehren im Einsatz. Die Flammen seien weitgehend gelöscht. Zur Ursache und Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Die Rauchsäule war auch von der A4 aus im Abschnitt Hainichen - Frankenberg zu sehen. Auch bei Leipzig hat ein größeres Feld gebrannt.