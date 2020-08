In Mittweida können die stark verfallenen Gebäude des ehemaligen VEB Wäscheunion abgerissen werden. Ein Fördermittelbescheid für die Beseitigung dieser Industriebrache wird Montagnachmittag an Oberbürgermeister Ralf Schreiber übergeben. Die Stadt erhält rund 1,4 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE).

Leerstand, Vandalismus und Witterung hatten dem Gebäudekomplex in den vergangenen Jahren zugesetzt. Nun soll das Gelände für eine Nachnutzung erschlossen werden. Der Abriss schaffe die Möglichkeit, Gewerbeflächen zu entwickeln. Allerdings sollen denkmalgeschützte Teile, zum Beispiel ein Turm mit Treppenhaus, gesichert und erhalten werden. Inwieweit weitere Gebäudeteile erhalten werden können, soll geprüft werden, so die Stadtverwaltung. Stehenbleiben soll dagegen das Gebäude, in dem sich das Fitnessstudio "Flexx" befindet.