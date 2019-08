Am späten Sonnabend ist bei der Pyral AG am Rand von Mittweida ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei hatte gegen 21.20 Uhr eine Anwohnerin die Rettungskräfte alarmiert, weil ein Teil einer etwa 130 mal 30 Meter großen Lagerhalle der Recyclingfirma in Brand stand. Dort wird gepresster Kunststoffmüll zwischengelagert.