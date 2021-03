Ab April sollen die Hausärzte in die Corona-Impfkampagne einsteigen. Bis dahin werden so viele Impfdosen erwartet, dass diese in den Praxen verteilt werden können. In der Zwischenzeit gibt es in Sachsen ein Modellprojekt, das am Freitag startet.



40 Arztpraxen wurden auserwählt, um mit dem Impfen ihrer Patienten schon mal anzufangen. Eine von ihnen ist die Hausarztpraxis von Jan Anastassis Skuras in Niederwiesa. Skuras ist inzwischen ein erfahrener Corona-Impfer. Er hat bereits die Bewohner von drei von ihm betreuten Pflegeheime gegen das Virus immunisiert.