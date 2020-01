Claudius Petzold, Forschungsmitarbeiter am Institut für Ingenieurswissenschaften an der Hochschule Mittweida, zeigt Ove Friedrichsen und Christoph Gruber die Technik des 3D-Druck-Labors. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Für die zukünftigen Studenten ist der erste Anlaufpunkt an der Hochschule Mittweida der Saal, in dem sich alle Fachbereiche vorstellen. Auch der 16-jährige Max Mittelstädt und sein Vater haben sich hier die ersten Informationen abgeholt. Bereits zum zweiten Mal besuchen sie den Hochschulinformationstag in Mittweida.

Beim letzten Mal besuchten sie allgemeine Vorträge über das Studieren, in diesem Jahr möchte Max sich konkret über den Studiengang "Allgemeine und digitale Forensik" informieren. Er kommt aus Döbeln und möchte gern in der Nähe studieren. Außerdem gebe es diesen Studiengang nur in Mittweida. "Mir sind auch der Wohnraum, Freizeitaktivitäten und vor allem das Miteinander von Professoren und Studierenden wichtig", so Mittelstädt.

Modernität und Praxisbezug sind wichtig

Im Mediengebäude ist auch um kurz nach neun schon viel Betrieb. Zahlreiche Besucher schauen sich hier neugierig um. Auch Josephine Stempfhuber und ihr Vater. Die 17-Jährige interessiert sich für ein Medienstudium. "Mein Papa hat dann vorgeschlagen, nach Mittweida zu fahren", erzählt sie. "Er hat mal recherchiert, wer hier schon alles studiert hat." Sie kommt aus Zwickau und erwartet von ihrem zukünftigen Studienort Modernität, einen hohen Praxisbezug und Inhalte, die sie später im Beruf auch braucht. Außerdem sind ihr Wohnheime und Gemeinschaftsveranstaltungen wichtig.

Renè Kretschmer, Lehrkraft für Biotechnologie an der Hochschule Mittweida, zeigt den zukünftigen Studenten die Technik im Biologielabor. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Zur Führung über den Campus versammeln sich auf einem Platz viele Interessenten. Auch Michael Tischer aus Pulsnitz will die Chance nutzen, sich den Campus näher anzuschauen. "Ich habe extra bei meiner Oma in Chemnitz übernachtet, um heute hier zu sein", sagt er. Er interessiert sich für ein Medienstudium und legt Wert auf eine moderne Ausstattung. Beim Hochschulinformationstag will er aber auch herausfinden, ob er sich vor Ort wohlfühlt.

Für den Hochschulinformationstag von Heilbronn nach Mittweida

Katharina Biemer ist extra aus Heilbronn angereist. Die 20-Jährige möchte "Allgemeine und digitale Forensik" studieren. Dafür nimmt sie auch eine Nacht im Hotel in Kauf, um sich einmal vor Ort umzuschauen. Auch sie ist nach Mittweida gekommen, da der Studiengang einmalig in Deutschland ist.

Maxi Nimz, BWL-Studentin an der Hochschule Mittweida, führt eine Gruppe über den Campus der Hochschule. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Zur Führung haben sich so viele Besucher versammelt, dass sie in vier Gruppen mit jeweils etwa 20 bis 30 Teilnehmer aufgeteilt werden. Die 25-jährige Maxi Nimz führt eine dieser Gruppen über den Campus. Sie schreibt gerade an ihrer Abschlussarbeit in Betriebswirtschaftslehre. "Ich wollte an einer kleinen Hochschule familiär studieren", erzählt sie. "Und dafür ist Mittweida perfekt." Sie würde das Studium hier definitiv weiterempfehlen.

Neueste Technik in den Laboren

Im 3D-Druck-Labor zeigt der Student Valentin Mauersberger zukünftigen Studenten, wie man ein Objekt einscannen und digital bearbeiten kann. Er studiert im fünften Semester Maschinenbau in der Fachrichtung Konstruktion. Ihm gefällt es sehr gut in Mittweida. "Nachdem man die Grundlagen gelernt hat, kann man sie hier auch praktisch anwenden", sagt er. Die Kleinstadt störe ihn nicht, da er kein Typ sei, der gern zum Feiern ausgeht. "Ich verbringe meine Abende meist im Labor mit dem 3D-Scanner", so Mauersberger. Er sammele dabei viel Erfahrung und könne die neueste Technik nutzen.

Machinenbaustudent Valentin Mauersberger zeigt zukünftigen Studenten, wie man ein Objekt einscannen und digital bearbeiten kann. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Diese Argumente gefallen Ove Friedrichsen sehr. Der 18-Jährige ist zusammen mit seinem Freund Christoph Gruber in Mittweida, um sich zu informieren. "Eigentlich wollte ich heute nach Chemnitz fahren, aber Christoph wollte nach Mittweida", so Friedrichsen. "Und da man hier auch Maschinenbau studieren kann, schaue ich mich hier mit um."