Holzkinder bremsen Raser in Claußnitz

Rasende Autofahrer in Ortschaften sind für viele Anwohner ein Aufreger. Vor allem, wenn sich die Autofahrer vor Schulen nicht zügeln und somit Kinder gefährden. In Claußnitz in Mittelsachsen fand eine Elterninitiative eine einfache Lösung: Bemalte Holzfiguren wurden am Straßenrand aufgestellt, um Raser auszubremsen.