Der 18. Jahrmarkt in der mittelalterlichen Bergstadt Bleiberg im Frankberger Ortsteil Sachsenburg findet auch dieses Jahr trotz der anhaltenden Corona-Pandemie statt. Wie der Vereinsvorsitzende André Scheer mitteilte, können Besucherinnen und Besucher den Jahrmarkt noch am 30. August zwischen 10 und 18 Uhr besuchen. Mögliche mache das ein Hygienekonzept, welches unter anderem die Einhaltung des Mindestabstands und die Nachverfolgung von Infektionsketten vorsehe, so Scheer.

In Bleiberg finden das ganze Jahr eine Vielzahl von Veranstaltungen statt. Durch die Corona-Pandemie mussten jedoch alle Veranstaltungen in der ersten Jahreshälfte abgesagt werden.

Eigentlich haben wir jeden zweiten Tag eine Schulklasse in der mittelalterlichen Kulisse der Bergstadt Bleiberg und Projekttage, in welchen die Besucher das mittelalterliche Leben erleben können.

Die kommenden Veranstaltungen in der Bergstadt seien derzeit schon in der Planung. "Die eigentlich für April geplante Bierverkostung wird am erste Septemberwochenende stattfinden", so Scheer. Seit der Wiedereröffnung der Bergstadt sei auch der Regelbetrieb wieder gut angelaufen. "Was uns aufgefallen ist, dass die normalen Touristen unter der Woche mehr geworden sind. Unter der Woche haben wir wieder geöffnet und viele neue Gesichter gesehen". Nur die Führungen dürften derzeit nicht stattfinden, so Scheer abschließend.