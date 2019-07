Einsätze mit radioaktivem Material seien sehr selten, sagt die Leiterin des Referates Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, Jana Lützner. Den letzten Einsatz mit einem radioaktiven Verdacht habe es in Mittelsachsen vor drei Jahren gegeben. Deswegen hätten die Einsatzkräfte ein großes Interesse an der Übung, so Lützner. Die Rettung kontaminierter Personen lässt das Landratsamt Mittelsachsen zum ersten Mal üben, um herauszufinden, wie gut das Zusammenspiel von Rettungskräften und Behörden in so einem Fall funktioniert.