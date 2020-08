Doch auch diese seien nicht immer komplett aussagekräftig. "Die Vorstände müssen genau schauen, wie sie die Person, die man da integrieren möchte in den Übungsleiterbetrieb, einschätzen", so Kahlert. "Sozial, aber eben auch von ihrem Hintergrund her. Da gehört sehr viel Menschenkenntnis dazu."

Mangel an Ehrenamtlichen

Kahlert sieht aber auch den Balanceakt der Vereine. Übungsleiter sei eine eherenamtliche Tätigkeit und nicht viele Menschen wären dazu bereit. Eine Überprüfung der Führungszeugnisse könne zu bürokratisch und damit abschreckend auf die wenigen Freiwiliigen wirken.

Ich möchte appellieren es nicht als Gängelung zu sehen, sondern als Wertschätzung für die Rolle als Übungsleiter. Nicht jeder kann Übungsleiter werden und man braucht bestimmte Kriterien, die man erfüllen soll um so eine verantwortungsvolle Rolle dann auch durchzuführen. Benjamin Kahlert Geschäftsführer des Kreissportbundes Mittelsachsen

Laut Kahlert handele es sich bei den kritischen Fällen unter den Übungsleitern aber um Einzelfälle. "Es ist nicht so, dass wir damit jeden Tag in der Sportwelt in Mittelsachsen zu tun haben", sagt er. Buchautor Robert Claus beschäftigt sich mit Neonazis im Fußball und Kampfsport. Bildrechte: MDR/Claus

Was rechtsextreme Tendenzen bei Ehrenamtlichen angeht, mahnt Buchautor Robert Claus zur Vorsicht. Er beschäftigt sich mit Neonazis im Fußball und im Kampfsport. "Leider gibt es eine ganze Reihe solcher Einzelfälle, sodass ich von einer Strategie sprechen würde", sagt er. "Man sieht, dass Neonazi-Organisationen und auch einzelne Rechtsextreme Jugendliche rekrutieren wollen und dazu bietet sich der Sport natürlich sehr an." Im Fokus ständen dabei vor allem Fußball und Kampfsportarten.

Der nette Neonazi von nebenan ist gar nicht so nett, sondern ein menschenfeindlicher und gewalttätiger Rassist. Solche Leute darf man in der Kinder- und Jugendarbeit auch in der ehrenamtlichen nicht dulden. Deswegen führt am Ausschluss leider nichts vorbei. Robert Claus

Führungszeugnisse seien ein gutes Mittel, allerdings enthalten diese nur die Vorstrafen. "Viel wichtiger, oder genauso wichtig, ist ein sensibler Blick auf das, was die Leute tun", so Claus.

Sollten kritische Fälle auftauchen, appelliert Benjamin Kahlert an die Sportvereine, die Fälle nicht unter den Teppich zu kehren. "Die Vereine sind gut beraten, das nicht alleine durchzuführen, sondern sich an die Dachorganisationen zu wenden", so Kahlert.

Quelle: MDR/al/nk