Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen dazu aufgerufen, sowohl in ihrem Privatleben als auch im dienstlichen Bereich Stellung gegen Rassismus und Antisemitismus zu beziehen. Er sagte bei einer Kranzniederlegung an der KZ-Gedenkstätte Sachsenburg bei Frankenberg, Antisemitismus sei keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Deutschland sei heute in der Welt überall geschätzt, weil es eine klare Haltung zur NS-Geschichte habe.