An der Talsperre Kriebstein beginnt am heutigen Mittwoch offiziell der Hafenumbau. Dazu soll am Nachmittag der symbolische erste Spatenstich gesetzt werden. Vorbereitungsarbeiten laufen allerdings seit einigen Wochen. Laut Talsperrenzweckverband wird im Zuge des Umbaus unter anderem ein neuer Fähranleger errichtet. Auch werden die Ufermauern erneuert und zu einer Promenade ausgebaut. Geplant ist weiterhin ein Aufzugsgebäude für einen barrierefreien Zugang.