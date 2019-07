Die sächsische Landesgartenschau in Frankenberg kann mit einem ausgeglichenen Haushalt rechnen. Nach Angaben der Organisatoren sind zur Halbzeit am Sonnabend bereits mehr als die Hälfte der angestrebten 242.000 Tageskarten verkauft worden. Zudem hätten die Besucher mehr als 7.000 Dauerkarten erworben. Das sind 85 Tage nach der Eröffnung deutlich mehr als die Organisatoren insgesamt als Ziel geplant hatten.

Ein städtebaulicher Hingucker ist die neue Fuß- und Radfahrerbrücke in Frankenberg. Bildrechte: dpa

Die 8. Landesgartenschau in Frankenberg ist zugleich die bislang teuerste in Sachsen. Insgesamt wurden 25,5 Millionen Euro in das Gelände einer ehemaligen Industriebrache an der Zschopau sowie in ein Areal im Mühlbachtal investiert. Neben anderem entstanden eine Blumenhalle und Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Bundesstraße 169, die zwei Ausstellungsareale miteinander verbindet.