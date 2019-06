Der Landkreis Mittelsachsen überprüft ab Dienstag die Wasserqualität in seinen Badegewässern. Wie das Landratsamt mitteilte, werden dazu in den kommenden Wochen Proben entnommen und im Labor untersucht. Die Kontrollen werden unter anderem an der Talspere Kriebstein, der Wasserskianlage Rossau und dem Schwemmteich Sayda durchgeführt. Im Landkreis Mittelsachsen werden 42 Beckenbäder, ein Naturbad und 22 sogenannte wilde Badestellen überwacht.