Bis spät in die Nacht tummelten sich die Besucher auf dem Campus der Hochschule Mittweida. Die Nacht der Wissenschaften bot viele Erlebnisse für Groß und Klein. Besonders beliebt war die Möglichkeit seine eigene DNA mit nach Hause zu nehmen. Hierfür wurde eine Probe aus dem Mund entnommen, dann konnten die Teilnehmer mit Unterstützung alle weiteren Schritte zur Herauslösung der DNA selbst durchführen. Am Ende gab es eine Kette mit Anhänger, in der sich die eigene DNA befindet.