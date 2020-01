An einer Gartenlaube an der Zschopau bei Flöha sind am Freitag zwei Leichen gefunden worden. Wie ein Polizeisprecher der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, waren sie zuvor als vermisst gemeldet worden. Dem Mann und der Frau werde ein Fahrzeug mit Offenbacher Kennzeichen zugeordnet. In welcher Beziehung sie stehen und ob sie früher in der Gegen gewohnt haben, konnte der Sprecher noch nicht sagen. Derzeit gehe die Polizei von einem Unfall aus. Ein Fremdverschulden liege nach bisherigen Erkenntnissen nicht vor, so der Sprecher.