Die Modernisierung der Drahtseilbahn Augustusburg kommt gut voran. Wie der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) am Dienstag mitteilte, ist die 1,2 Kilometer lange Schienenstrecke zwischen Berg- und Talstation fertig saniert. Dort waren 150 Schwellen ausgetauscht worden.

Ein frisch lackierter Waggon der Drahtseilbahn. Bildrechte: Verkehrsverbund Mittelsachsen

Derzeit werden in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern die Karosserien der Drahtseilbahn neu aufgebaut. Laut VMS sind die Wagen bereits lackiert. Nun läuft der Innenausbau. Die Wagen erhalten neue Sitze und Fenster sowie eine moderne Heizung. Die Modernisierung der Drahtseilbahn hatte Anfang September begonnen. Im kommenden März soll sie wieder in Betrieb gehen. Insgesamt werden über zwei Millionen Euro investiert.