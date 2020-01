Am Wochenende ist die Augustusburg wieder das Ziel von Motorradfahrern aus ganz Deutschland. Sie reisen zum 49. Wintertreffen in die Erzgebirgsstadt. "Wir haben in diesem Jahr kein Wintertreffen in Weiß, sondern in Grün. Aber das ist ja auch ganz schön so zum Jahresstart", sagt Thomas Staudt, Pressesprecher der Burg.