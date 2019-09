Auf der Bundesstraße 169 bei Frankenberg in Mittelsachsen ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, streifte der 31-Jährige am Sonntagmittag in einer Kurve ein entgegenkommendes Auto. Dadurch stürzte er und prallte gegen die Steinmauer einer Feldeinfahrt. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die Straße ist derzeit noch voll gesperrt.