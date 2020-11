In Frankenberg übernimmt Oberst Alexander Krone das Kommando über die Panzergrenadierbrigade 37 "Freistaat Sachsen". Nach Angaben der Bundeswehr folgt Krone auf Brigadegeneral Gunnar C. Brügner, der vorfristig ins Hauptquartier der Mission Resolute Support in Afghanistan wechselt. Die Übergabe des Kommandos an Oberst Krone erfolgt am Freitag durch den Kommandeur der 10. Panzerdivision, Generalmajor Harald Gante.