Ralf Schubert steht um 7:40 Uhr bereits seit einer halben Stunde am Bahnhof in Mittweida. Er ist auf dem Weg zur Arbeit in Chemnitz. Doch aufgrund des Orkantiefs Sabine fiel der Zug der Mitteldeutschen Regiobahn um 7:19 Uhr aus. Dass auch die City-Bahn am Montagmorgen nicht fährt, war ihm nicht bewusst.