Am Sonntagmorgen ist ein Pkw auf der A4 bei Hainichen in der Nähe von Chemnitz komplett ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Pkw aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrer konnte das Auto auf dem Standstreifen abstellen und blieb unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Angaben zufolge den Brand. Die A4 musste wegen der Bergungsarbeiten zweispurig über drei Stunden gesperrt werden.